Alumnos ‘eternos’ se aferran a la UP por miedo a la vida profesional Escrito por Lucy Garcés. 15 Junio 2017 Publicado en Política



El temor a una vida profesional, el establecimientos de negocios o la vagancia, son algunas de las razones por las que los llamados “sempiternos dirigentes estudiantiles” que se mantienen por décadas dentro de las estructuras académicas de la Universidad de Panamá (UP).

Así es como lo consideran psicólogos, docentes y algunos estudiantes de la primera casa de estudio del país. Se pudo conocer que estos ‘dirigentes’, para permanecer en el sistema estudiantil utilizan, distintas varias tácticas, como la de matricular entre una o dos materias por cada semestre para participar en los procesos electorales.

Estos cargos les dan poder de tramitar viajes, controlar decisiones que podrían favorecerles, además de las cuantías por administrar pequeños negocios, como fotocopiadoras, kioscos e internet. Un ejemplo claro de estos estudiantes son: Edmundo Rodríguez, de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; Pedro Almenas, quien desde 2002 estudia en la UP y dirige la Asociación de Geografía en la Facultad de Humanidades, y Mauro Salinas, del centro de estudiantil de la Facultad de Comunicación Social, con más de 20 años en la universidad, así lo indicó una fuente que prefirió reservar su nombre.

Es así que, se abre el debate sobre si se debe regular el tiempo para que se culmine los estudios, frente a otros que piensan que esto no solucionaría el problema.

“Habría que normar el tema, pues se habla de una situación histórica sobre gente que dura mucho más del tiempo establecido en una carrera. No existe un acuerdo que indique la obligatoriedad de matricular más materia, sería bueno revisar el tema entre las autoridades de la UP, esto si cabe algún procedimiento”, manifestó el vicerrector de Asuntos Estudiantil, Germán Luis Beitía.

El rector de la UP, Eduardo Flores, por su parte se pregunta “¿por qué prohibirles?” a los dirigentes o a cualquier particular estudiar de la forma que quieren.

“La universidad es abierta, si una ama de casa le gusta la historia y matricula una materia por semestre por el resto de mi vida, porque le gusta y no quiere graduarse ¿le tendríamos que decir que no puede hacerlo? ¿decirle que solo puede estudiar por 10 años?, esto es muy delicado”, manifestó.

