Alfredo Juncá toma posesión en el Tribunal Electoral en medio de críticas y rechazos

Luego de ser elegido como magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá, tomó posesión ayer del cargo prometiendo “trabajar bien y con ecuanimidad”, a pesar que varios sectores vaticinan una decepción de lo que llamaron “negociación política”. Aunque Juncá obtuvo 40 votos de los diputados, en su mayoría de la bancada Panameñista y Cambio Democrático las críticas e incertidumbres ante si tiene o no la capacidad para reemplazar a Erasmo Pinilla fluyeron.

Para Fernando Cebamanos, dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), “el único mérito que tiene el señor Juncá es ser apoyado por los colectivos políticos de la partidocracia”. En tanto, Annette Planells, dirigente del Movimiento Independiente (MOVIN), señaló sentirse “decepcionada, que una vez más los intereses políticos partidistas privaron por encima de los intereses nacionales”. Planells aseveró que el TE era “una de las pocas instituciones que gozan de la confianza ciudadana, y que en estos momentos está en peligro, por los nombramientos políticos”.

Mientras que, a juicio del catedrático, Miguel Antonio Bernal, “todo esto no es más que el resultado de la degeneración creciente de la partidocracia y de su autopreparación para un grandioso fraude electoral que permita la reelección de los diputados y la manipulación del TE por el Ejecutivo. Aparte de que, Juncá no podía ser candidato a ese cargo”. Referente a si es legal o no la elección de Juncá como nuevo magistrado, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, explicó que “la candidatura de Juncá violó la Constitución, pues esta prohíbe que las instituciones que aportan nombramientos, sea el Ejecutivo, Judicial o Legislativo, nombren a uno de sus miembros”. Esto concierne a que hasta octubre de 2016 Juncá laboro en la Asamblea Nacional como director de Asesoría Parlamentaria.



“Las personas que votaron en favor de mi candidatura, estoy 100% seguro que fue por los años que tengo de servicio y vivido el trabajo que hice de manera imparcial”, expresó Juncá ayer, a su llegada a una reunión oficial con los otros dos magistrados en la sede principal del Tribunal Electoral, en Ancón. Del mismo modo, enfatizó que si llegará a su despacho algún proceso contra algún diputado que voto a su favor llevará todo de forma parcial: “caiga quien caiga”.

Esto es lógicamente lo que se esperaba y más de lo que pasa en nuestro país. El que está al mando siempre quiere tener un aliado dentro del TE para los atares. Aunque se impuso una candidata que no se le conoció actos indignos, no se eligió.

En nuestra opinión, el señor Juncá deberá trabajar en ganarse la confianza de los ciudadanos demostrando independencia, capacidad, valentía y probidad. En MOVIN abogamos para que en estos puestos se elijan a los mejores para servir al país.

