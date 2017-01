¿Silenciaron a los grupos de izquierda?

Escrito por Lucy Garcés en 20 Enero 2017 . Publicado en Política



En medio de quejas de los productores, la inseguridad, el alto costo de la canasta básica y el escándalo de la empresa Odebrecht, hay quienes se preguntan dónde están los principales dirigentes que representan la izquierda en Panamá.

Algunos panameños consideran que dirigentes estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP), del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía (Frenadeso), Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), y Movimiento Independiente de Refundación Nacional (MIREN) se encuentran callados, pues han sido presuntamente comprados por el Gobierno de turno.

Rolando ‘Fulo’ Ortíz, miembro del FAD, desmintió estos señalamientos y agregó que las agrupaciones siempre han mantenido acciones en la calle, pero que no se conocen por el “cerco mediático [que tienen] en algunos medios de comunicación”.

“La opinión que tiene el pueblo, de que estamos inactivos, es por este bloqueo en algunos medios, entonces cuando nos ven cerrando las calles no entienden con claridad las razones. Por suerte tenemos unos pocos que sí lo hacen y lo agradecemos”, dijo.

El secretario general de Conusi y secretario de Finanzas del Suntracs, Genaro López, calificó estas acusaciones como difamaciones.

“Hemos hecho marchas, piqueteos y acciones de protestas que no han salido en los medios de comunicación, no nos dan espacios en sus noticieros para hablar porque los sectores económicos y poderosos tienen la política de no dejar que la opinión pública conozca lo que hacemos”, dijo.

En el caso de los grupos estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP), Gilberto Solís, del MJP, señaló que en verano el movimiento estudiantil no tiene una convocatoria, porque no estamos en clase, no como otros sectores que si tienen el poder de la movilización.

Juan Jované

Presidente de MIREN

“Es absurdo decir que mi agrupación se ha entregado al Gobierno. Seguimos en la lucha. Las críticas que hacemos no solamente son a esto gobierno, también a los anteriores”.

Lucy Garcés Évila

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @helenitavars

Instagram: @helena1983varg