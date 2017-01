Y todos fueron felices

Escrito por Eduardo Reyes Vargas en 05 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Así solían terminar esos cuentos que desde pequeños nos relataban o leían. Ese mundo fantástico de bondad y maldad en algunos de ellos, donde la segunda caía vencida por la primera. Hoy día leemos con cierto estupor que la pobreza y pobreza extrema han disminuido en el mundo.

Lo dudamos. Y que el mundo es mejor. Sí ….pero para quienes?. Lo único que pregunto es si un individuo gana menos de un dólar o tres dólares por día y hoy gana cinco dólares ya por eso quizás queda excluido de esas frías estadísticas?. La experiencia cotidiana y en nuestro Panamá, es que la pobreza sigue vigente a pesar de esas cifras alentadoras. No creíbles. Creo que como humanidad no estamos sensibilizados aún para ser solidario con el prójimo más golpeado económicamente. Sigue una indolencia creciente. Muy a pesar de los llamados mundiales de hombres como el Papa Francisco.

Lo peor es que el nuevo actor de esos cuentos es la corrupción, que sigue robando vida, salud, trabajo, educación etc. a los más pobres y cuidado! , a las capas medias. Ante una impunidad ,compañera indisoluble de la corrupción, nuestros gobiernos actúan con cierta timidez. No sé sí es porque: hoy por ti…mañana por mí. La democracia no es tal si los poderes ejecutivo, judicial y legislativo están súper interdependientes unos de otros, bajo la utopía de la famosa “armoníca” colaboración entre ellos. Un abogado en estos días dijo en una entrevista que Panamá había logrado post invasión democracia y libertad pero aún faltaba la justicia.

Qué país es democrático y libre si la justicia tambalea. Me pregunto. Es bueno leer en su totalidad el artículo publicado en El País de España del Lcdo Luis Almagro, Secretario General de la OEA, denominado: “En 2017,por más democracia y más derechos”. Digno de leer y aplicar en la vida ciudadana. Nos faltará acaso el cerebro de los hermanos de Finlandia, Suiza o Suecia? Somos ciudadanos que para todo, lo importante ,es la cultura del relajo? Hasta pronto.

Eduardo A Reyes Vargas

* El autor es médico.