Un país sin alma

Mucho se habla de resaltar la identidad panameña, de lo peculiar que somos al hablar o comportarnos dentro y fuera del país, pero qué hay dentro de los istmeños que le gusta la fiesta, de los que comen carimañola y tamal, de los que se engalanan con el atuendo típico en cada celebración patria, de los que dicen “vaina” para todo. En los últimos años, parece que solo somos cascarones vacíos, personas sin verdadero conocimiento de lo que somos, individuos que al no conocer de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos a parar o cuándo. Hemos tomado las peores costumbres y las hemos convertido en lo que nos identifica, la llamada hora panameña, o el llamado juega vivo, sin darnos cuenta que esos dos aspectos son muy distantes de lo que significa ser canalero; no es la impuntualidad y ser deshonesto lo que realmente es este pueblo, que siempre ha luchado por salir adelante, seres humanos que con diplomacia lograron los que a otros le costó sangre y lágrimas.

Las generaciones a las cuales no les importó dar la vida por defender su bandera o verse sometidos a los más crueles vejámenes para no tener que abandonar su tierra, esos panameños que sufrieron la invasión del ejército más grande del occidente y en solo un año se levantaron y convirtieron una nación productiva; sí, esos a los que le entregaron el Canal ante la mirada escéptica de las principales potencias económicas internacionales y no solo incrementaron su eficiencia sino lograron su ampliación. Somos algo más que carnavales, más que personas exaltadas por adquirir un jamón, más que aquellos que venden sus votos por hojas de zinc; somos un pueblo que unido logró la independencia de España, que logró la separase de la Gran Colombia, que desapareció el enclave estadounidense.

Tierra bendita en la que es posible dar los primeros pasos para resolver conflictos que durante décadas han hecho sufrir al mundo, hemos tenido tropiezos, pero nunca desmayamos. ¿Cuándo despertaremos de ese letargo, en qué momento nos miraremos en el espejo para darnos cuenta que somos el potencial que nos permite alcanzar todo lo que soñamos, siempre que nos preocupemos por los problemas de nuestro vecino, hermano, amigo. Solo así volveremos a ser dignos panameños y a tener el alma.

Onassis González

*El autor es fotógrafo