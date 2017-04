Un Nuevo Pacto Social es Necesario en Panamá

Escrito por Cristóbal Silva en 17 Abril 2017 . Publicado en Opinión

Se hace cada día mas evidente la necesidad de entrar en nuevo proceso constituyente en nuestro país. La corrupción en la gestión de gobierno avanza, el clientelismo ahora se práctica por las autoridades de gobierno a diestra y siniestra, el Estado de Derecho ha colapsado totalmente, los ciudadanos ya temen por sus bienes y vidas en virtud de la rampante inseguridad que los agobia. Todo esto, aparte de la ineficacia de los diferentes ministerios, que son muy mal calificados por la opinión publica.

Lo más preocupante es que el sector agropecuario es cada vez menos productivo y no hay visos que el actual gobierno pueda diseñar las políticas necesarias para resguardar nuestra soberanía alimentaría.

Es un compromiso patriótico y una potestad ciudadana, dictarnos una nueva Constitución en la que establezcamos medidas para combatir los males antes mencionados. El poder constituyente soberano no se puede enajenar por parte de las autoridades ”anti-constituyentes”, quienes siguen propugnando por reformas a su medida.

Es por eso que tenemos que mantener la lucha por una constituyente para construir una sociedad que busque el bien común y una mejor calidad de vida para todos los panameños. Es preciso que los ciudadanos participen, en una forma pacífica y democrática.

Sería conveniente que todos opinemos, si lo queremos o no, utilizando un método ya sugerido que es el de la “Quinta Papeleta”. Esta vez no permitamos que el Tribunal Electoral diga que no tiene papel para imprimirla. Tomemos posiciones!

* El autor es ingeniero.