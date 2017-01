Un hombre llamado MAN

Escrito por Euclides M. Corro R. en 31 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Es inevitable pasar por alto un acontecimiento que aunque provoca reacciones tanto en contra como a favor, constituye una situación esperada desde hace algún tiempo, primero porque era inevitable y segundo, por así como todo tiene un comienzo igual todo tiene un final.

Me refiero al tema de Manuel Antonio Noriega (MAN), excomandante de las Fuerzas de Defensa, prisionero desde hace 27, cuando Panamá fue invadida por las tropas del ejército norteamericano, en un acto que todavía es debatido a la luz del derecho internacional. Noriega primero pasó muchos años privado de su libertad en los EE.UU. donde fue juzgado por narcotráfico y más tarde en Francia acusado de lavado de dinero. De allí y desde hace seis años, fue enviado a Panamá para que fuera juzgado por otros supuestos delitos de los que se le acusa.

Esa es la realidad relatada fríamente, sin analizar si es correcto o no que alguien permanezca tantos años en una cárcel. Para quienes son familiares de las personas afectadas por su actuación, es lógico suponer que todavía guarden odio o rencor contra él. Hay otros los que se montan en la ola por lo que les dicen. He dicho públicamente que el señor Noriega se le ha enviado a casa de una de sus hijas por un tiempo perentorio porque desde hace mucho tiempo su estado de salud es grave, como lo viene indicando su diagnóstico. Panamá es signatario de convenios internacionales que tienen que ver con el tema y al final del camino no les quedaba de otra que cumplirlos, aunque pareciera que “ya es muy tarde”. A nivel judicial siento que han actuado en una especie de “lavado de manos” al mejor estilo de Poncio Pilatos.

Euclides M. Corro R.

*El autor es periodista.