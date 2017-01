Tiros al aire

Escrito por María Teresa Patiño Amor en 04 Enero 2017 . Publicado en Opinión



La acepción “un tiro al aire” es la de una persona de poco juicio. Y son ellas precisamente las que acostumbran celebrar algún acontecimiento disparando al aire, tradición muy arraigada en países latinoamericanos, y muy cuestionada, también, por cobrar la vida de víctimas inocentes.

El resultado de estas acciones ha hecho que varias naciones lo tipifiquen como un delito de gravedad, con pena de cárcel de 1 a 5 años, así no cause daño. Pero, los ciudadanos no parecen entender el peligro que representa. La noche del 24 de diciembre, en el techo de mi casa impactó una de esas balas locas. Gracias a Dios, sin mayores consecuencias que las de arreglar el techo y el cielo raso. Cayó sobre la cama de uno de mis hijos. De haber sido otra la trayectoria del proyectil y estar él allí, otra habría sido la historia. No sé cuáles son las implicaciones legales en Panamá, ni a dónde acudir para hacer la denuncia. Hago un llamado al uso responsable de las armas y se aplique una sanción ejemplar por la potencial agresión y daños a terceros, en particular, en las zonas urbanas.

Es allí donde la probabilidad de impacto sobre alguien o algo aumenta de forma notable. Investigando en Google, hallé lo siguiente: “si disparas un arma de fuego al aire, la bala viajará hasta 1,6 km hacia lo alto (dependiendo del ángulo de disparo y de la potencia del arma). Una vez que alcanza su apogeo, la bala caerá.

La resistencia al aire limita la velocidad, pero, las balas se diseñan para ser altamente aerodinámicas, de modo que la velocidad es bastante letal si llega impactar contra una persona”. Destaco que, al retornar, la bala puede adquirir una velocidad de entre 160 o más de 500 Km/h., en el primer caso provocar un chichón, en el segundo, matar. Todo dependerá de la fuerza del disparo, el peso del proyectil, el apogeo o altura que alcance y las condiciones ambientales, donde el aire jugará un papel importante. No puedo entender que las personas sean tan ajenas o insensibles a los daños, a la vida o la propiedad de otros. No es cosa de juegos, las balas no se desintegran en el aire, como suben, bajan; nadie conoce su trayectoria, aún a cientos de kilómetros de su lugar de origen.

La ONU se ha pronunciado al respecto pidiendo la prohibición de esta costumbre, cuyo estudio, entre sus principales conclusiones arroja que, de las víctimas de balas perdidas, 53% sufrieron lesiones y 47% resultaron muertas. ¿No es suficiente para emprender acciones?

María Teresa Patiño Amo

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

*La autora es comunicadora social.