Quieren todo gratis

Escrito por Ciara Morris en 02 Febrero 2017 . Publicado en Opinión

Pasan los días y cada vez es más común ver panameños exigiéndole al Gobierno subsidios, casa gratis, agua gratis, luz gratis. Todo gratis. No quieren pagar por nada.

¿Esfuerzo y responsabilidad? No creo que conozcan el significado de estas dos palabras. Son personas que creen que por haber pasado tantos años sin pagar una cantidad de dinero por el lugar donde viven o por los servicios con los que se ven beneficiados diariamente, ahora que las cosas cambian (como debió ser desde el principio) no quieren asumirlo y hasta se creen con el derecho de protestar y cerrar calles.

Para ser más clara, me refiero a quienes desde que nacieron han vivido en casas improvisadas hechas con zinc o que sus familiares se han establecido en lugares privados y ahora que el gobierno del presidente Varela está entregando casas y complejos habitacionales con bajas letras mensuales y otras hasta gratis, alegan preferir haberse quedado viviendo en las paupérrimas condiciones en las que estaban o exigen casas en vez de apartamentos.

Que va. No me parece que el gobierno siga manteniendo y dándole todo fácil a la gente, cuando hay otros que si nos esforzamos por estudiar, prepararnos, trabajar para ver como obtenemos todo lo que queremos.

El pasado 31 de enero, en el Consejo de Gabinete efectuado en Los Santos, el presidente Juan Carlos Varela, dijo: “Muchos dirán: >Están regalando casas con el dinero de nuestros impuestos<. Pero no es así, se trata del dinero del pueblo”. Para mi es exactamente lo mismo, si es el dinero del pueblo ¿por qué a unos les dan y a otros no? No me interesa que me regalen nada, porque prefiero tener frutos de mis esfuerzos. Pero estamos hablando de equidad y justicia. ¿Hasta cuándo con lo mismo?.

* La autora es periodista del diario Metro Libre.