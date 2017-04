Prevenir te ayuda a vivir más

Escrito por Delvin Castillo en 06 Abril 2017 . Publicado en Opinión



Todos los años se trata de concientizar a las personas sobre el problema de la obesidad, pero la pregunta es ¿Estamos prestando atención para cuidar de nuestra salud? Hay que recordar que la obesidad o el sobrepeso es un factor de riesgo para otras enfermedades como la diabetes, problemas cardiovasculares entre otras, por tal razón debemos cuidar de nuestra salud, ya que estos padecimientos nos pueden ocasionar la muerte como siempre lo han reiterado las autoridades sanitarias.

La prevención es lo primordial para estar saludable, pero si no nos cuidamos nadie lo hará por nosotros, evitemos el consumo excesivo de comidas “chatarras” o altas en grasas como también reducir las cantidades de azucares, ya que así llevaremos una vida más saludable o hasta más prolongada. No cuesta nada hacer prevención si ponemos de nuestra parte todo se logra, el pasado 4 de abril se celebró en el país el Día Nacional de Combate a la Obesidad, pero no es solo este día que debemos recordar que hay que cuidarnos sino todos los días, porque nuestra salud es lo más importante. Como personas debemos estar consciente de los problemas que puede ocasionar el sobrepeso, sin embargo no hay que dejar de hacer actividad física. Además, no descuidar la salud de los más pequeños de la casa, pues según cifras del Ministerio de Salud 1 de cada 10 niños nenores de 5 años de edad presentan exceso de peso en Panamá.

* El autor es periodista de Metro Libre.