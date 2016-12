Escrito por Ricardo Corro Paolini en 30 Diciembre 2016 . Publicado en Opinión

Necesitamos un zar anticorrupción. En Venezuela el cono monetario, previa identificación de mafias quienes venden la denominación de billetes de 100, y el gobierno socialista anuncia entonces un cambio de timón en la política monetaria, nos preguntamos si ¿su desastroso escenario es la consecuencia de la vanidad de las revoluciones? O la falta de buena fe de quienes toman decisiones por el Ejecutivo digamos Aristóbulo Izturis quien ha defendido y justificado el control de cambio como una medida política no económica? ¿Quién detenta el monopolio de la verdad? Tragedia. Termina la Navidad, Banksy un colectivo de artistas ingleses nos deja a un Jesucristo en la cruz lleno de regalos en ambas manos clavadas por nuestros pecados, de omisión. Defendemos las ideologías en Venezuela como vehículo fundado en la doctrina que abracemos y respetemos. Pese a desaciertos en las políticas monetarias adecuadas con la realidad y con nuestro tiempo. Las ideologías sugieren el respeto de los pactos, sobre todo el contrato social cuando se obtiene el poder y se gobierna a través de la política. Los socialistas pasan por un limbo ideológico, atrapados entre valores, la ética y la corrupción. Aún no tenemos un billete de $100 trillones como Zimbabwe, pero tendríamos semejanzas que pueden o no coincidir con el valor efectivo. ¡Erario venezolano!

Para Otto Lenel, nacido un 13 de diciembre de 1849, jurista judeo-alemán e historiador, mejor conocido por la reconstrucción del texto fundamental de derecho romano ‘Edictum perpetuum’ de los pretores romanos todo pacto debe ser de buena fe. Para Lenel los acuerdos llevan implícitos formas y conductas que “conviene observar, justamente y sin defraudación, entre personas honestas”. Ha sido esta referencia a la ausencia de defraudación, la que da el carácter de buena fe a la acción. Sea ideológica o monetaria. Este gobierno es autor del monopolio de las ideas y no crea políticas públicas monetarias de progreso. Jóvenes desempleados muestran paquetes de billetes como en un juego de Monopolio. El marrón una denominación que se nos va. Monopolio de las ideologías mal entendidas y que nos conducen por alejarnos de la verdad a la miseria. Razón tenía Cabrujas. Los venezolanos somos admiradores de los mitos, porque no entendemos nuestra historia. O más bien como el inicio del amante de Lady Chatterley. Cada inicio de siglo trae su zozobra. Hay que seguir viviendo a pesar de todos los firmamentos que se hayan desplomado. Es una tragedia jugar al Monopolio, se robaron $350 mil millones en Venezuela. Feliz 2017.

Ricardo Corro Paolini

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

*El autor es abogado.