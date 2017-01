Mochileros adentro y cigarros afuera, dos cosas no tan buenas en el Metro

Escrito por Crispín Chavarría en 12 Enero 2017 . Publicado en Opinión

A horas pico, tanto en la mañana como en las tardes, se observa a un gran porcentaje de panameños tratando de entrar a los vagones del Metro, allí la empujadera no se deja esperar, unos porque quieren salir y otros por la impaciencia para entrar. Y es que no hay manera de que se entienda que el que va saliendo debe tener prioridad para que así el de afuera pueda ingresar. Eso es a menudo.

Pero el panameño también ya a estas alturas, que el Metro no es para turistear, ahí que andar “vivo” y rápido, tanto en la salida y entrada. Aquí es donde entran los mochileros a los cuales voy a referirme, no como apodo ratero ni nada de eso, sino por las mochilas que cargan sobre sus espaldas. Y es que quienes cargan mochilas (estudiantes, obreros entre otros) no reparan en que las demás personas están en su mismo sitio y por lo menos quisieran ir un poco más cómodos. Se ve a diario que los mochileros no descargan sus bolsas ni la ponen delante, que también los ayudaría a cuidar sus pertenencias. Nada de eso, al contrario entran a los vagones, ahí se van de pie y pase quien pase tiene que golpearse con las mochilas o estas estorban a otros que están a su lado o detrás. Ocupan espacio, todo porque no se la quitan. El Metro es una ayuda enorme a todos, pero los mochileros deben saber que el espacio no es solo de ellos.

Por otra parte, lo que se ve a diario fuera de la estación del Metro es aún peor. Los parajes o alrededores de varias estaciones se están convirtiendo en sitios para fumadores públicos, algo prohibido por Ley.

La estación de 5 de Mayo es una prueba de ello, el olor a cigarros es común en el área que va de una estación a otra (zona paga), ya que las mallas del alambre ciclón sirven de recostaderos públicos para lanzar sus boconadas de humo, sin importar los cientos de transeúntes que por allí caminan a diario. Mochileros y fumadores un mal que afecta dentro del Metro como fuera de él y hay que prestarle atención en aras de la salud social de todos.

Crispin Chavarria

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.