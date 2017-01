Mis medicamentos, ¿Cómo me ayudo?

Escrito por Eduardo Reyes Vargas en 25 Enero 2017 . Publicado en Opinión

En ese interés permanente de orientar a nuestros lectores, hoy en forma breve daremos algunos consejitos de cómo debe usar sus medicinas para mayor beneficio de su salud. Nos ayudamos de lecturas de diferentes orígenes, pero sustentadas en la evidencia. Recordemos que los medicamentos son útiles, pero errores en su prescripción, conservación, despacho o ingesta pueden acarrearnos efectos adversos no deseables.

Las consultas en el sector público dejan muy limitado margen de tiempo para educar a nuestros pacientes. Ello afecta la misión docente de colegas, enfermeras, farmacéuticos y otros servidores de la salud. Es prudente que usted haga algunas breves preguntas al colega. Por ejemplo, conocer el nombre de sus medicinas, que ingredientes tienen, recordemos que el nombre comercial varía en una misma medicina. Aclarar con el facultativo para qué es la medicina, las dosis y que efectos secundarios debo esperar.

Y por supuesto como hago saber que hay un efecto secundario no deseable que me hace sentir mal. Es útil tener a mano una lista de todas las medicinas prescritas por los médicos o la no deseable automedicación. Sean las comunes o las denominadas “naturales”. Prudente es cargar esa lista como su cédula. También aconsejable es conocer cómo debo deshacerme de las medicinas vencidas o si me es suspendida por no ser ya necesaria. Al deshacerme de ella es útil botarla dentro de un cartucho para evitar que los que recogen basura no tengan la curiosidad de llevarlas a casa. Y peor aún usarlas.

Importante en todo tratamiento es seguir las instrucciones para la toma de las medicinas. Tener claro si lo dicho por el facultativo es expresado igual en la receta. No suspender medicinas sin consultar a su médico y en caso necesario acudir a un farmacéutico. Pendiente siempre de fechas de vencimiento de sus medicinas o cambios que observe en su aspecto físico. Los sitios de conservación de la medicina debe ser estrictos.

Ante dudas consultar. Igual por seguridad manténgalos alejados de niños o personas que no deben ingerirlos. A observar los medicamentos con cuidado. Si el colega no es explicito acuda a un farmacéutico idóneo para qué le aclare dudas. Buen día.

Eduardo A. Reyes Vargas

*El autor es médico.