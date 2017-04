Medicamentos ¡Qué desastre!

Escrito por Rose Marie Tapia en 17 Abril 2017 . Publicado en Opinión

Desde hace 8 meses Lopresor está agotado, No tiene similar. ¿Registro sanitario o intereses oscuros? Tiene 25 años en el mercado. El paciente debe soportar su enfermedad y la angustia del medicamento agotado.

Ahora he tenido que tomar el medicamento anterior Inderal que me provoca el síndrome de Raynaud. No sé si es incapacidad o negligencia, el resultado es el mismo el paciente deambula de farmacia en farmacia en busca del medicamento y es víctima de un sistema ineficiente, infame.

El Ministerio de Salud no gestiona con prontitud el registro sanitario, duermen el sueño eterno. Los distribuidores de medicamentos en ocasiones provocan la escasez para incrementar el precio.

Los afectados esperando que se haga el milagro y que un funcionario público con capacidad de resolver este problema, lo haga antes de que su enfermedad se complique o la falta de medicamento le ocasione la muerte. Entonces no habrá responsables, sino culpable del delito de lesa humanidad.

*La autora es escritora.