Los deberes que incumplen las autoridades

Escrito por Ernesto Cedeño en 20 Enero 2017 . Publicado en Opinión

1. La falta de defensa del gobierno por los panameños angustiados por la lista OFAC. El gobierno está obligado a pedir que se les respeten sus derechos y garantías. Soslayan el artículo 17 constitucional. La Corte Suprema, en sentencia del 2015, determinó sobre la interpretación que le daba al artículo 17; que esa norma, “no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden (constitucional y legal) y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales”.

2. El deber de denunciar de la ANATI ante el Ministerio Público, el caso del Director Regional sancionado administrativamente por usar un bien del Estado, como lo ordena el Código Judicial en su Artículo 1996.

3. La falta de rendición de cuentas adecuada de la Procuradora en el tema Odebrecht. No permitió preguntas, denunciaron comunicadores. Da supuestos avances del caso bajo “opacidad”. Dice que hay bancos que incumplen normas, pero no da los nombres, entonces ¿para qué tocó el tema? Decide aceptar la promesa de la empresa de entregar 59 millones de pagos de sobornos, pero no la promesa de recibir los nombres de los sobornados, como era su deber el exigirlo.

ERNESTO CEDEÑO

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. >