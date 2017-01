Las dos versiones de un gobierno

Escrito por Euclides M. Corro R. en 17 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Luego de analizar el más reciente discurso del presidente Juan Carlos Varela ante la Asamblea Nacional, cumpliendo con su obligación de presentar un informe sobre a la labor realizada en su último año de mandato, no pude menos que sentir decepción. Si bien es cierto que su triunfo electoral tuvo más de fortuna accidental que producto de una campaña sólida, muchos abrigamos la esperanza de que este joven empresario, de sonrisa cordial, de palabra amable y otras cualidades, bien podría realizar un gobierno diferente y que nos permitiera continuar con la imagen de país en pleno desarrollo. Debo señalar que Varela se encontró con la pelota frente al arco y sin saber por qué ni cómo, la pateó y metió el golazo. Gracias a un PRD que no pudo escoger peor propuesta electoral y un Cambio Democrático que cometió un grave error a última hora que le costó la presidencia.

Pero más allá de que algunos puedan coincidir con nosotros, hubo justificadas esperanzas de que los arnulfistas realizaran por primera vez un gobierno diferente, eficiente y de respuestas. Al tiempo que promovieran la decencia y dejar que la justicia hiciera su trabajo. Ni una cosa ni la otra.

Reitero lo que hace unas semanas dije aquí en este espacio. “Un buen hombre, un mal gobierno”, así de simple. ¿De quién es la culpa? Creo que el capitán escoge al equipo que lo acompañará y lo que suceda es gran parte su responsabilidad. Y si no realiza los cambios que a cada rato promete, igual nadie tiene la culpa de la mediocridad de muchos de los actuales altos funcionarios.

Su discurso del pasado 2 de enero fue propio de un candidato. Tenía que decirnos principalmente sobre lo realizado y también sobre los proyectos en ejecución y no únicamente sobre lo que piensa hacer. Olvidó que después de dos años ya el pasado eres tú mismo y no puedes seguir endilgando la culpa a tus antecesores.

Nos leyó un informe propio de lo irreal. Para el señor Varela han sido casi tres años de muchas obras, de felicidad, de cero corrupciones, de seguridad para todos, etc. También sobre una educación extraordinaria, una envidiable tarea en obras públicas, proyectos sociales, justicia, crecimiento económico, etc., etc.

Nada sobre los tres grandes escándalos que todavía gravitan sobre la seriedad de nuestro país a nivel internacional. Ni del nuevo impuesto del Registro Vehicular Único, ni de los crimines terribles, ni del record de fracasos escolares. En fin, de estas y muchas otras cosas que parecieran ocurren en otro país, porque el nuestro es el de las maravillas.

*El autor es periodista