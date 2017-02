La vida color de rosas pero el ‘presi’ tiene la culpa

Escrito por Reinelda Álvarez en 03 Febrero 2017 . Publicado en Opinión

Escucho en cada esquina que la gente dice que ‘la cosa esta dura’ y que la culpa la tiene el gobierno y el presidente Juan Carlos Varela, pero yo me pregunto ¿la estabilidad de la vida económica, social y emocional de una persona o un hogar esta en las manos del Presidente de la República? Bueno en busca de esta respuesta he consultado con varias personas que me responde de forma general culpando al mandatario de un conjunto de cosas que paso a enumerárselos con sus distintas especificaciones.

La crisis económica: la cifras de desempleo aumentan ; el precio de los bienes y servicios existentes en el mercado son elevados; la inversión en mínima y en ocasiones no se recupera dicho gasto y no hablar del pago de los requisitos e impuestos que exigen las leyes.

Mientras que en el ámbito social podemos enlistar primordialmente la falta de un plan de educación integra y que vaya de la mano con una fusión y participación familiar sin olvidar la práctica de valores, y principios que deben ser inculcados desde el núcleo familiar.

