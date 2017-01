La piraña brasileña

Escrito por Melquiades Valencia en 27 Enero 2017 . Publicado en Opinión

El país se encuentra en verdadero dilema para encontrar una salida a la maraña que se ha tejido a raíz del escándalo generado por el pago de coimas, sobornos, por parte de Odebrecht para obtener jugosos contratos de construcción, que al parecer involucra a personajes de los tres órganos del Estado de pasados gobiernos y al poder económico del país.

Es que la gente se encuentra harta y hasta angustiada por lo que se escucha y ve a través de los medios de comunicación, que eran rumores y hoy realidad, y no porque nuestras autoridades hayan hecho su trabajo, si no que el dedo acusador viene de otras naciones como los Estados Unidos y Suiza en donde se multa y congelan millonarias sumas, supuestamente acumulado por la asquerosa práctica del hecho.

El pueblo entiende perfectamente que mientras millones de dólares se van a bolsillos inescrupulosos, se dejan de comprar medicamentos, no se construyen nuevas escuelas, no se mejora la dotación de agua potable, no hay alivio en el transporte público y los alimentos se encarecen, no hay nuevos y mejores empleos y las deudas abultadas de las obras con sobreprecios, al final lo pagan los pobres del país… eso lo entiende.

A la par pareciera que el brazo de la justicia panameña no encuentra el hilo conductor que los lleve a los delincuentes, a los que se hartaron con los sobornos de la empresa en detrimento de las pobres , y someterlos a la justicia. Oportunidad única para enviar un mensaje contundente al país y fuera, de que tenemos instituciones serias e independientes.

Melquiades Valencia

*El autor es periodista