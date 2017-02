La moda de la post-verdad

Escrito por Miguel Antonio Espino Perigault en 14 Febrero 2017 . Publicado en Opinión

Los analistas políticos del Partido Demócrata de EE.UU., las izquierdas y los medios serviles tratan de explicarse su derrota electoral, sin lograr entenderla. Pero, algunos adelantan una explicación consoladora: la Post- Truth o Post-Verdad. Para el filósofo español, Martín Montoya, se trata de una expresión inventada hace unos diez años, puesta de moda para referirse al clima electoral y sus resultados.

La utilización del término llevó al prestigioso Oxford English Dictionary a escogerla como “La palabra del año 2016”, que definió como: “circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Gregorio Carlo Figueroa, se pregunta si en la post-verdad “se encuentra una voluntad autoritaria y demagógica decidida a disfrazar… la mentira.” Cita a Ralph Keyes, quien señaló que dejarse llevar por la post-verdad es dejarse llevar por "la manipulación creativa y la invención de los hechos...La información embellecida… más verdadera que la verdad.” (¿?) Keyes dice que a la post-verdad le sigue la “desconfianza”, pero no por el discurso, que puede ser verdadero… sino por la creencia de que en las palabras del político se ocultan significados engañosos” (¿Habla de la perspectiva de género?).

Esta realidad es, para Carlo Figueroa, el ambiente en el que se llevó a cabo la campaña electoral, en donde tanto Trump como Clinton, se acusaban de mentir. Y la post-verdad no funcionó. Triunfó la verdad. Pero, las post-verdades no son inquietudes de poetas en nuestra cultura hispano-cristiana, única donde un Miguel de Unamuno podía escribir una “Oración del Ateo”, al Dios que no existe.

Miguel Espino

* El autor es periodista.