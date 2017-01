La famosa “lista Clinton”

Escrito por Euclides M. Corro R. en 10 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Desde el comienzo, hace ya 49 años, mi historia como periodista estuvo vinculada a La Estrella de Panamá y por tanto, debo reconocer que existe un lazo de afecto muy especial, fortalecido más tarde, muchos años después, cuando formé parte de su cuerpo de redactores. Eran los tiempos de Fito Duque como director. Y más reciente, fui jefe de redacción de El Siglo, ocupando con el tiempo el cargo de director de la edición dominical, gracias a la confianza de Jaime Padilla Veliz

. De allí también guardo recuerdos y experiencias muy especiales. Hago este preámbulo porque mi opinión tiene que ver con ese cariño que tengo por ambos medios, y porque además considero que todo lo que viene ocurriendo a estas dos empresas no es otra cosa que toda una patraña con intenciones muy oscuras que el tiempo las revelará.

No conozco a Waked, pero si a una gran mayoría de los colegas que laboran en esta empresa editora y realmente me apena el trago amargo que deben estar viviendo ante la amenaza aún latente, de que estos medios sean cerrados por culpa de una denominada “lista Clinton”, que no es otra cosa que un mecanismo aberrante de intimidación. Aunque no hay nada contra estos medios, salvo la “percepción” contra su dueño de un supuesto delito que ni siquiera han podido puntualizar, la continuidad de los mismos se mantiene amenazada y estoy seguro que dentro de seis meses volveremos a vivir la incertidumbre de hace unos días. Pero en el fondo lo que me provoca mayor rechazo es la actitud dócil de este gobierno de aceptar como buena una “lista” que todos sabemos cuáles son sus objetivos, y que al final solo servirá para que así como las otras empresas del señor Waked, pasen a manos probablemente de “personas amigas”.

Eloy Alfaro, abogado y exembajador de Panamá en Washington, dijo hace poco que “la dependencia de Estados Unidos, que es cada vez mayor, le ha permitido a esa nación y a otros países como Francia, maltratar a Panamá". Otro jurista, Adolfo Linares, a pesar de su simpatía por el gobierno de Varela y de su condición de integrante del partido en el poder, igual mostró preocupación por “la política exterior de vasallo que hoy marca a la nación panameña”. Lo que hoy sucede con La Estrella y El Siglo, debe ponernos en alerta a todos los panameños. Guardar silencio es tanto como ser cómplice de una canallada.

*El autor es periodista.