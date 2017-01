La encrucijada de la Caja del Seguro Social

Escrito por Roberto E. Robinson en 10 Enero 2017 . Publicado en Opinión

El profesor Estivenson Girón renunció al cargo de director de la Caja de Seguro Social (CSS). Dimisión hecha realidad desde el 1 de enero. Tal vez con esto, muchos panameños estarán contentos, tal vez otros no, otros ni les interesara. Pero entonces, se fue ¿y? Adiós, me voy para mi casa. No lo creo. Girón y los demás miembros de su equipo [que prácticamente renunciaron también] deben darnos explicaciones de los casi 2 años y dos meses que estuvieron allí.

De cómo y porque dejaron que se desmejoraran los servicios de salud, de su inoperancia en la administración, la lenta reactivación de los trabajos de la Ciudad Hospitalaria, del abuso de autoridad y de los fondos de la entidad, bueno necesitaría un periódico entero para decir las bellezas que pasaron. Algunos dirán que destilo veneno, que tal vez soy un resentido, que solo hablo mal del Seguro, de sus funcionarios y de su exdirector Girón, pero alguien tiene que decirles las verdades a estos señores y señoras. Y si se molestan, pueden hacer algo que debieron hacer hace tiempo: renunciar.

Lastimosamente veo como la CSS se hunde hasta el más profundo abismo. Hay funcionarios, tanto médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos y demás que no entienden que el asegurado y sus beneficiados no van a las instalaciones de salud a pedir un favor, van porque están en-fer-mos y buscan una atención expedita, amable y sincera, pero reciben maltratados, insultos o simplemente son ignorados. Humanizándonos, ¡ja! que chiste, ni el propio Girón se creía esa farsa y dudo, que el subdirector, ahora director encargado, también lo crea.

Él es el continuismo de Girón, la mentira, la incoherencia, ineptitud, el "voy a ver qué voy hacer", es lo que predominó en su gestión y él lo acompañó. El Seguro sigue igual a cómo lo encontró. Perdón, está peor. Tal vez necesitamos a una persona sin vicios, alguien enfocado en trabajar, y alguien que no sea un pelele amiguete del poder y ahora tenemos la oportunidad de oro para encontrar a esa persona, ahora que se abrirá un concurso para buscarle un reemplazo a Girón, que vivió en la CSS en un cubito de cristal obnubilado de la realidad.

Nos toca a los buenos panameños verificar bien esa selección. Pero eso sí, Girón y su combo deben rendir cuentas.

*El autor es editor de Metro Libre.