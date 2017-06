La dignidad no es solo pararse firme, también lo es actuar consecuentemente Escrito por José María Torrijos. 21 Junio 2017 Publicado en Opinión



Juan Carlos Varela salió mejor parado de la reunión con Donald Trump de lo que se esperaba . No se dejó aplastar ni permitió a Trump marcar su territorio de manera tan evidente (quizás en privado sí; pero, en público no tanto).

Inclusive, tuvo su respuesta ingeniosa cuando Trump habló de lo bien que los estadounidenses construyeron el Canal. Sin abrir mucho la boca (como quien tira el veneno y se retira lentamente), Varela solo dijo: "Hace 100 años".

En general, los temas regionales fueron los que más se analizaron: Seguridad, drogas, migración ilegal, colaboración con los países del triángulo norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) y desarrollo económico. Sin olvidar Cuba y Venezuela. Todo muy bien; pero, ¿y las prioridades de Panamá? Caso Waked, Papeles de Panamá y el blanqueo de capitales, víctimas de la invasión y la limpieza de los polígonos de tiro (sí, aún son tema), Odebrecht (algunos dirán que no iba a ahorcarse él mismo), y las nuevas relaciones con China. Permitir que prioricen los problemas ajenos por sobre los propios solo evidencia que no nos consideran suficientemente importantes y carecemos de autoestima. La dignidad no es solo pararse firme, también lo es actuar consecuentemente.

José María Torrijos Legazpi

* El autor es periodista.

