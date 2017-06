La Diabetes: otro asesino silencioso Escrito por Jorge Luis Prosperi. 21 Junio 2017 Publicado en Opinión



De acuerdo a estimaciones propias a partir de cifras oficiales de la Contraloría General de la República, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en los últimos 10 años la diabetes ha sido responsable directa por el fallecimiento de más de 10,000 personas, de las cuales la mayoría eran mayores de 60 años, afectando casi por igual a hombres y mujeres. En el mismo período alrededor de 50,000 personas fallecieron por causa de enfermedades circulatorias directamente relacionadas a este padecimiento, lo que significa que cada día el país pierde 16 ciudadanos por estos padecimientos. La diabetes es por lo tanto un importante problema de salud pública y una de las cuatro enfermedades no transmisibles (ENT) que deben ser intervenidas con carácter prioritario, lo cual, en mi opinión, como lo ratifican las cifras señaladas, no ha sido abordado con el suficiente compromiso y efectividad por parte de nuestras autoridades y la sociedad en su conjunto. De hecho, la publicación del MINSA sobre la situación de salud de la población en el 2015, no se refiere en forma directa a la diabetes, limitándose a afirmar que “...las enfermedades crónicas, incluyendo las cardiovasculares, ocupan un muy importante lugar tanto en la morbilidad general como en la mortalidad de nuestro país, principalmente en los adultos y adultos mayores...es apremiante reforzar la vigilancia de las enfermedades y de sus factores de riesgo, así como realizar intervenciones efectivas en los estilos de vida de la población panameña...”.

Jorge Luis Prosperi Ramírez

** Fragmento tomado del sitio web: elblogdejorgeprosperi.com/ 2017/06/18/la-diabetes-otro-asesino-silencioso/

* El autor es médico.

