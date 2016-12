Junto a los muertos, enterramos la historia

Escrito por María Teresa Patiño Amor en 21 Diciembre 2016 . Publicado en Opinión

El 20 de diciembre representa una herida sin sanar, tras 27 años de haber sido abierta a punta de bombazos. Inexplicablemente, ningún gobierno ha declarado este día como duelo nacional, pese a la muerte de inocentes y algunos valientes que vieron amenazada la soberanía, o lucharon ¡por la causa que fuera! La cifra de desaparecidos fluctúa, de acuerdo con el bando que la divulgue.

Nadie asimila el cruento ataque so pretexto de capturar a un hombre. Apresar a Noriega era tarea fácil para los gringos quienes, sin embargo, desplegaron su armamento y su fuerza, en una noche que nos marcó. Amparados, además, por el Tratado de Neutralidad, que a confesión del firmante Omar Torrijos, mantiene a Panamá “bajo el paraguas del Pentágono”. O sea, a merced de la posibilidad unilateral de una intervención estadounidense.

La invasión fue un golpe bajo de quienes se creen policías del mundo. Una pelea desigual de poderosos e imbatibles contra indefensos y pobres. A fin de cuentas, así operan los imperios, ejerciendo dominio sobre otros, por medio de la fuerza militar, económica y/o política. Lo vemos en el caso Waked al que, sin juicio ni pruebas, empujan a la quiebra. Ningún funcionario se ha parado firme para conservar las fuentes de empleo del empresario y al diario más antiguo del país, La Estrella, o condenar las desafortunadas declaraciones del embajador de EEUU. La historia registra poderosos imperios que invariablemente cayeron.

Este -que ha hecho desangrar al mundo en nombre de la libertad y la democracia- no será la excepción. Correrá la misma suerte, aunque el proceso tarde. Su debilitamiento se evidencia en las elecciones presidenciales, donde un personaje insospechado sale victorioso. Un habilidoso que aprovechó el desgaste de los partidos tradicionales. Y ni hablar del 11 de septiembre que supuso una probadita de lo que siembran por el mundo.

Muchos concluyen que fuimos campo experimental para que los gringos probaran sus instrumentos de muerte. Una aberración, como la de las farmacéuticas que, dicen, utilizan de conejillos de indias a vecinos de rincones remotos, que de tan pobres parecen no importar. Relatos de la invasión abundan. Falta interés por contar la historia, que ni siquiera se registra de manera oficial. No sé si han obligado a los gobiernos a enterrar los hechos como a los muertos, pero hoy más que nunca necesitamos hacer memoria y elevar la dignidad del pueblo al que no han reconocido ni resarcido su pérdida.

María Teresa Patiño Amor

*La autora es comunicadora social.