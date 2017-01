Extranjeros en Panamá: Una riña de nunca acabar

Escrito por Ciara Morris en 25 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Ya es un tema repetido el que muchos panameños les moleste la presencia de ciudadanos extranjeros en el país por supuestamente quitarle oportunidades laborales a los nacionales. Muchos alegan que el panameño es fresco, que todo lo quiere fácil y que cuando aplica para una plaza de trabajo, sólo aspira a cargos administrativos o de jefe sin reflexionar que para ocupar uno de esta magnitud debe tener una excelente preparación universitaria, experiencia e ir escalando en la empresa. La diferencia es que los extranjeros, muchas veces salen de sus países por crisis buscando un mejor futuro y aceptan trabajar en cualquier puesto agradecidos por la oportunidad y siempre dispuestos a dar una milla extra.

Con esto no quiero decir que estoy del lado de los extranjeros, pero debo ser realista. Encontramos a un gran número de ellos con negocios en cada esquina del país, porque son personas con una mentalidad emprendedora y no piensan solo en saciar las necesidades del momento, como es el caso de los nacionales que ni el hábito de ahorrar lo practican. Ahora, el Gobierno aprueba un decreto en el que Migración sólo podrá expedir visas de turismo por un término no mayor de 90 días, cuando anteriormente eran de seis meses y le permitía al extranjero permanecer y hasta trabajar en Panamá durante ese período.

Esta noticia cae como un balde de agua fría a los extranjeros, quienes escogían este país por ser el que mayor tiempo de estadía les ofrecía de la región.

*La autora es periodista