En la unión está la fuerza

Escrito por Yalena Ortiz en 16 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Mucho se ha habla del poco apoyo que los gobiernos en Panamá aportan a la cultura; la falta de estructuras, poca capacitación, pobre educación y pocas oportunidades para crecer o vivir del arte en Panamá. Pero existe un punto que incrementa la fragilidad de la estructura cultural de nuestro país, y es la división entre los miembros de las diversas organizaciones artísticas que se mueven en el ámbito cultural.

En el teatro, su unión ha permitido la apertura de dos nuevas salas durante el 2016, aunque también es sabido que la disputa por lugares donde las productoras puedan presentar su trabajo ha creado ciertos desacuerdos dentro de la industria, que incluso tocó eventos tan importantes y por años valorados como los premios escena. Este aspecto, durante los últimos años obtuvo mucha valía, lo que contribuyó a que creciera el número de personas que se involucraron en la creación de obras teatrales, y con el bajón económico, algunas fueron desplazadas y no encuentran sitios donde presentar sus trabajos.

Lejos no están los que se encargan de los espectáculos artísticos, quienes tienen que batallar a diario por los patrocinios de las empresas privadas, lo que acrecienta el abismo que existe entre los que trabajan en esta área; desplazando las producciones nacionales por productos extranjeros, que aunque más populares entre el público consumidor, no aporta a la creativas o al crecimiento de los nuevos escritores, productores, actores o directores, que buscan desarrollar una nueva oferta en cuanto a temática o historias, pero no encuentran el capital y los teatros en los que presentar su trabajo, hace más oscuro el panorama.

En esa misma línea se encuentran los llamados festivales musicales, que durante la temporada seca son visitados por nacionales y extranjeros. Existen algunos como el Panamá Jazz Festival o el Desfile de Las Mil Polleras que han logrado tener el apoyo gubernamental por ley, pero esto, aunque positivo, ha dejado una espina en otros géneros musicales o regiones del país, con la famosa frase “por qué a ellos y nosotros no”, sin ponerse a pensar en qué hicieron bien los organizadores de estos eventos para imitarlos y lograr el día de mañana el éxito en sus propios montajes.

Yalena Ortiz

*La autora es

periodista