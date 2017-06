En estado de gratitud Escrito por María Teresa Patiño Amor. 20 Junio 2017 Publicado en Opinión



Un encuentro de amigos dio pie a pensar en las cosas importantes de la vida. Resumí que, pese a la situación que te toque vivir, lo importante es sentirte agradecido.

La vida no alcanza para agradecer el bien que recibes. En mi caso, por criarme en un hogar estable con todo lo que eso implica, por los viejos y nuevos amigos, por la salud, por ver la evolución de mis hijos, por el esposo que Dios me regaló, por ver la luz de cada amanecer. Cada día hay un detonante para agradecer lo bueno que se recibe. Me siento afortunada, por nada en especial y por todo.

Eso no significa una vida sin preocupaciones, sino el aprecio por cuanto hace que merezca la pena vivir, En un mundo donde todo se analiza la gratitud se asocia con la felicidad. Cultivemos el estado de gratitud.

El escritor Eckhart Tolle, subraya “si en la vida tu única oración fuera “gracias”, con ella sería suficiente”.

María Teresa Patiño Amor

* La autora es comunicadora social.

