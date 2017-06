El turismo y su alternativa Escrito por Euclides M. Corro R.. 19 Junio 2017 Publicado en Opinión



La decisión del gobierno panameño de es tablecer relaciones diplomáticas plenas con China Continental, abre un abanico de alternativas económicas que bien interpretadas, auguran un potencial económico para el país y por ende para los panameños.

Por supuesto que toda acción en ese sentido debe ser producto de un extenso análisis racional y no emocional. Si no calculamos seriamente los posibles efectos, como se dice en buen panameño las expectativas se nos pueden “convertir en mueca”. En el sector productivo se abren varias puertas que pueden representar una fuente de exportación en aquellos rubros donde tenemos excedentes. Si no tenemos ese cuidado, nos veremos inundados de productos que simplemente serían una sentencia de muerte para muchos de nuestros productores.

En síntesis, debemos hacer negocio con la importación de aquellos productos que escasean y enviar los que tenemos en exceso. Así de simple. Debe igualmente imperar la misma tesis en el sector industrial y comercial. Donde estoy seguro existe un excelente potencial es en el tema del turismo. Mercadear nuestros atractivos en una nación que representa el veinte por ciento de la población mundial, pudiera resolver los problemas actuales en este sector donde hay un exceso de oferta habitacional. No dudo que Gustavo Him y su gente ya deben estar trabajando en ese aspecto, revisando sus proyecciones de mercadeo. Ya sabemos que en la medida que se logre un turismo efectivo, igual se benefician los demás sectores económicos del país. Ojalá que la Autoridad de Turismo tenga sus luces largas en esa dirección.

Euclides M. Corro R.

* El autor es periodista.

