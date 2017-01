El llorado Proyecto de Ley 61

Escrito por Miguel Antonio Espino Perigault en 27 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Al hacer una reflexión sobre los proyectos de leyes más controvertidos de los últimos años, vemos que son los que tratan sobre la vida sexual del panameño. El tema, de naturaleza muy personal y privada, ha sido puesto en la opinión pública, en todas partes, por los movimientos políticos de género (homosexualismo), guiados por las Naciones Unidas. Lo positivo es que despertaron el sano interés por las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y los llamados “embarazos no deseados”, en los jóvenes. Lo negativo es que las soluciones recomendadas y, hasta exigidas, han dañado el proyecto, por las ataduras a la ideología de género, cuyo lenguaje equívoco, dificulta el diálogo.

La controversia en torno al Proyecto de Ley 51 (PL61), no se resolverá nunca, porque entre sus defensores y sus rechazadores no hay espacio lógico posible. Esto demostró entenderlo muy bien el diputado presidente de la Comisión de Salud, encargada del problema, Gabriel “Panky” Soto, quien retiró el documento del debate.

Según la ideología de género, de raíces neo marxistas, ser mujer u hombre no depende del sexo con el que se nace, sino de la “identidad sexual” (género) que la persona desea utilizar (hay más de cien). Los niños tienen “derecho” a escoger (con la guía del maestro) ser varones o niñas. (Los papás y mamás no pueden decidir).

¿Entiende, el lector, porqué no puede haber puntos de encuentro. No en ese PL61.

Miguel A Espino Perigault

*El autor es periodista