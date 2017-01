El desastre de los registros sanitarios

Escrito por Rose Marie Tapia en 04 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Tengo diecisiete años de tomar Lopresor de 100 mg. Cada año, cuando se agota el medicamento, el distribuidor tramita un nuevo registro sanitario. Entonces comienza la pesadilla. Este es un medicamento que no tiene genérico, por lo tanto no hay ese paliativo.

Solo tengo medicamento para 10 días. No es gusto iniciar el año con esta sensación de inseguridad. ¡Qué sucede con los funcionarios que otorgan el registro sanitario a los medicamentos! ¿Por qué la demora? Acaso carecen de sensibilidad, o es que simplemente son incompetentes. He reflexionado sobre el tema y lamentablemente cuando piensas mal, aciertas. He llegado a la conclusión que, detrás de esta demora, se esconde un oscuro negociado, puede que me equivoqué, puede que no.

El medicamento ha incrementado su costo un 100% y eso me hace pensar que hay intereses oscuros… ¿Qué es más importante la estabilidad de un paciente o los oscuros negocios de los distribuidores de medicamentos? Este es un monstruo de mil cabezas que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar. Lo que estos inescrupulosos no saben es que esta deuda de lesa humanidad la pagarán. Llámelo karma o castigo divino. El que comercia con la salud de un pueblo, jamás queda impune, ya que, esa actitud irresponsable condena a los enfermos a agravarse o a morir.

En varias ocasiones he puesto un anuncio urgente en redes sociales y he hallado personas que lo han buscado de farmacia en farmacia. En una ocasión fue Amarilis, colaboradora de la Farmacia Botánica, la que me facilitó el Lopresor. Hace unos años, Juan, un joven atento y solidario, llamó a más de 60 farmacias hasta encontrarlo, años después se enamoró de mi sobrina María Elena y pronto se van a casar.

En otra ocasión mi hermano Juan Carlos los consiguió en Costa Rica. Esta situación ha sido una verdadera odisea. He podido llamar a esas personas para que resuelva mi problema. Pero no se trata de un caso personal. Si no de muchos pacientes que deben vivir ese viacrucis cada vez que se agota el medicamento. Ellos tal vez no tengan las facilidades de comunicación que yo tengo como escritora y promotora de la lectura.

En este país los pacientes estamos a la deriva, rodeados de tiburones que, además de navegar con nuestra enfermedad, lo hacemos con el estrés de no conseguir la medicina que controla nuestra enfermedad. Al Ministerio de Salud le corresponde resolver el problema de los medicamentos y este caso es solo una arista de la infinidad de este problema: baja calidad, bajo inventario, incluso en farmacias privadas, genéricos que no tienen la equivalencia del original…

