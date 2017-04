El derecho de un padre

Escrito por Lucy Garcés en 07 Abril 2017 . Publicado en Opinión

Las mujeres han peleado sus derechos ante sociedades machistas por muchos siglos. En 1909 y 1917 las féminas se organizaron para exigir mejores salarios, el derecho al voto y la igualdad de condiciones; en medio de estas batallas, hubieron hombres que apoyaron las causas.

Hoy los hombres libran una contiendan que consta en reconocerles su derecho a una licencia de cinco días desde el nacimiento de su hijo. Hay mujeres que por resentimiento o por misandria rechazan esta opción. Creo que este es un derecho que no debe ser negado al hombre.

El cuido y el disfrute de un hijo no son exclusivos de la mujer. «Para qué darles tantos días si ellos no hacen nada», dicen algunas féminas. Si bien es cierto, hay hombres irresponsables, pero hay otros que se desviven por sus crías y es para ellos la licencia. Es egoísta pensar lo contrario, el hombre no debe ser visto solo para que dé una pensión. *Autora es periodista de Metro Libre