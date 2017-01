Ejercicio, ¿aún en fines de semana?

Escrito por Eduardo Reyes Vargas en 16 Enero 2017 . Publicado en Opinión



El estudio de la "Association of “Weekend Warrior” and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality", apoya que hacer ejercicios aún fines de semanas disminuye trastornos a nuestra salud, sobre todo en disminución de riesgos cardiovasculares y cáncer.

Los panameños en su mayoría somos sedentarios y los fines de semana muchas veces no lo utilizamos para hacer actividad física.

Con optimismo vemos un sector de la juventud inclinados a sus ejercicios físicos.

Quizás pensamos que es poco tiempo y es mejor dedicarlo al ocio y algunas diversiones malsanas. Este estudio sustenta que aún los fines de semana (sábados y domingos) hacer ejercicios es positivo. El estudio abarco casi 40,000 personas en edades mayores de 40 años en Escocia e Inglaterra. Fue una encuesta sobre sus últimos 18 años haciendo esas actividades.

Aún sin cumplir esa sugerencia de hacer ejercicios por 150 minutos (OMS) cada semana, el realizarlo era beneficioso.

"Los guerreros del fin de semana", que hicieron todo su ejercicio en uno o dos días de la semana, mostraron reducir su riesgo de morir de ECV en un 41% y el cáncer en un 18%, en comparación con los inactivos. Los que se ejercitaban regularmente en tres o más días a la semana redujeron sus riesgos en un 41% y 21%. Indica esta traducción del estudio publicado en la revista médica Jama Internal Medicine.

Con esta nueva motivación, debemos cambiar esos malos hábitos de vida. Hacer algo de ejercicio y convertirnos como califica el artículo en” Guerreros de fines de semana”.

Prolongaremos nuestra vida y con calidad. Una vez más gracias a nuestras fuentes de información, que nos permiten fortalecer el alfabetismo sanitario. Buen día.

Eduardo A Reyes Vargas.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

* El autor es médico.