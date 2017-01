Escrito por María Teresa Patiño Amor en 25 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Dios no llama a los capacitados; Dios capacita a los llamados. La frase vino a mi mente durante una conversación con amigos y mi esposo sobre las excusas socorridas: no tengo tiempo, no puedo, no sé, etc., cuando nos invitan a asumir retos o compromisos. Moisés, tartamudo; Pedro, pescador; Pablo, perseguidor de cristianos; Mateo, cobrador de impuestos y muchos otros no estaban capacitados, pero terminaron sirviendo al Señor y ¡de qué manera! Una pregunta cliché: ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Para algunos es un enigma, por lo que viven insatisfechos e infelices.

Para otros, acumular riquezas o la búsqueda del placer que les son sinónimos de felicidad. Pocos aterrizan en los dones que nos da el Creador para ponerlos al servicio de los demás. La madre Teresa de Calcuta lo tenía claro: “quien no vive para servir no sirve para vivir”. En mi caminar he destacado la influencia o el impacto de personas en mi vida y en esta ocasión quiero honrar a una guerrera. Su nombre en hebrero significa “Trabajo de Dios”.

Ella ha sido un odre nuevo, en manos del alfarero, pero también es faro y luz para iluminar el camino de otros. Junto a su esposo es parte del movimiento católico Encuentro Matrimonial Mundial, que ofrece a los matrimonios, la oportunidad de mejorar su relación. A Lucho y especialmente a ti Amalia Lindo de Sotillo, gracias por avivar el fuego del don de Dios que habita en cada uno de nosotros.

María Teresa Patiño Amor

*La autora es periodista