Dengue, Zica, Chikungunya Escrito por Miguel Mayo. 18 Junio 2017 Publicado en Opinión



Estas son tres enfermedades producidas por virus de la misma familia genealógica y que además se transmiten por el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Además, se han asociado otros mosquitos a la transmisión de esta enfermedades Por regla general, el cuadro clínico está predominado por fiebre y erupciones en la piel. El dengue puede producir la muerte si evoluciona a un dengue grave, caracterizado por hemorragias y falla de múltiples órganos. Pacientes mayores de 65 años y aquellos con enfermedades crónicas están particularmente expuestos al riesgo de desarrollar dengue grave. Por lo tanto, se debe tener una especial atención a este grupo de pacientes. El Chikungunya cómo característica principal, además de la fiebre, produce dolores articulares (sobre todo manos, pies, rodillas y espalda), pero hasta el 30% pueden cursar asintomáticos. Tiende a mejorar, pero hay pacientes que quedan con estos dolores articulares por largos periodos de tiempo.

En pacientes con enfermedades crónicas se han descrito fallecimientos. El Zica, produce síntomas más leves que los anteriores (de hecho el 80% cursan asintomáticos), pero si se presenta en una embarazada (sobre todo en el primer trimestre), puede afectar al feto y producir lesiones neurológicas de las cuales la microcefalia es la más frecuente. Pero, la forma de evitar estas tres enfermedades y algunas otras, está en nuestras manos.

Eliminemos los criaderos de mosquitos. Esto es fácil, pero debemos hacerlo todos los ciudadanos en nuestras casas y oficinas.

Darle la vuelta a la casa dos veces por semana, y eliminar toda el agua acumulada y los potenciales criaderos (recipientes que puedan acumular agua).

Hay que tapar los recipientes donde se guarda agua, usar mallas para evitar la entrada de mosquitos y otras. La fumigación es una buena estrategia, pero solo elimina al mosquito adulto y no a las larvas, por lo que no es tan efectiva como eliminar los criaderos. Hay otra técnica de usar mosquitos transgénicos, que producen descendencia estéril, pero la inversión es alta y solo ayuda a eliminar el Aedes aegypti y no otros mosquitos que pudieran transmitir estas enfermedades. Se está empezando a comercializar una vacuna contra el dengue, pero aún no es una recomendación clara de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los panameños debemos saber que cada uno de los ciudadanos es el responsable de cuidar su salud y en este caso, la medida es muy fácil, acostúmbrate a eliminar los potenciales criaderos de mosquitos, sobre todo en los alrededores de tu casa y exige que tu vecino también lo haga.

Las alcaldías deben limpiar los terrenos baldíos y multar a los dueños que no lo hacen ya que la responsabilidad de eliminar estas enfermedades de nuestro país es de todos. Con estas sencillas medidas, podremos disminuir a su mínima expresión estas enfermedades que tanto luto y dolor han causado a familias panameñas. Tu salud y la de los tuyos es tu responsabilidad.

Miguel Antonio Mayo Di Bello

* El autor es ministro de Salud.

