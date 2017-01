Control de salud a los 40 años de edad

Escrito por Miguel Mayo en 10 Enero 2017 . Publicado en Opinión

A partir de los 40 años de edad, hay un aumento significativo de la probabilidad de sufrir de una serie de enfermedades, que no necesariamente pueden producir síntomas en forma temprana por lo que se hace imperativo una cita de control, aunque no tenga síntomas, para hacer las investigaciones clínicas respectivas en su búsqueda o descarte.

En esta cita hay exámenes y pruebas pertinentes a ambos sexos y otras particulares de cada uno. En la cita de control de los 40 años se debe hacer una historia clínica y examen físico completos, preguntando por antecedentes familiares y personales, con toma de presión arterial y evaluación del fondo de ojo.

Además, debe incluir exámenes de laboratorio básicos como hemograma (henoglobina), glicemia (azúcar en sangre), prueba de colesterol y triglicéridos y un examen general de orina. Todos los adultos deben ponerse la vacuna anti gripal una vez al año y alguna otra que sea recomendada por su médico. Debe indicarse un ultrasonido abdominal para evaluar la arteria aorta abdominal a partir de los 50 años.

Para la prevención del cáncer de colon, a partir de los 50 años (si no hay antecedentes familiares de cáncer), debe indicarse una colonoscopia o al menos estudios de sangre oculta en heces.

Aparte de estos, hay exámenes particulares de acuerdo al sexo de la persona, - masculino: debe incluir un examen rectal completo y PSA (examen de sangre). - femenino: evaluación ginecológica completa, con toma de muestra para citología cervical (papanicolau) y mamografia. Deben ser evaluadas por la posibilidad de osteoporosis a partir de los 55 años.

Es importante volver a destacar que la mayoría de estas enfermedades que se pueden encontrar en una cita medica, pueden no presentar síntomas a sus inicios, por lo que no es necesario esperar tenerlos para ir al médico. Todos debemos ir al médico a los 40 años de edad a ser evaluados, aunque no presentemos síntomas.

Prevenir es la clave de mantener el estado de salud.

*El autor es ministro de Salud de Panamá.