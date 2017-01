Ayuda para el que lo necesita

Escrito por Euclides M. Corro R. en 03 Enero 2017 . Publicado en Opinión



Existe una línea muy fina entre la creación por parte del gobierno en la tarea de crear programas de protección financieros a ciertos grupos calificados de “vulnerables” y la certeza que esa ayuda cumpla su objetivo y no se convierta al final en un simple afán politiquero electoral.

En atención a lo anterior, vale entonces preguntarse hasta dónde esta actitud debe prolongarse sin que se cumpla con la elemental evaluación de estos aportes cada cierto tiempo para garantizar la efectividad de los mismos. Es imposible mantener una inversión de esta naturaleza si los resultados no son positivos.

En Panamá, el Estado destina entre mil cuatrocientos y mil seiscientos millones de dólares cada año en programas subvencionados que van desde el tanque de gas, transporte, factura eléctrica, becas escolares, 120 para los 65, etcétera, como si fuéramos uno de los países más ricos del mundo.

El más elemental de los principios administrativos tiene que medir inversión versus resultados, de modo tal que al final se puedan concluir en lo positivo o negativo de la medida; o dicho en otra forma, si realmente se justifica mantener las mismas o si hay que eliminarlas. Aunque ello represente un alto costo político.

Estamos hablando de la buena utilización de recursos que provienen de todos los que tenemos sobre nuestros hombros las cargas impositivas. Para cualquier gobierno lo más fácil es regalar lo que no sale de los bolsillos del promotor de estos programas. Por ello les importa muy poco con los resultados.

Aquí se patrocina el costo de los tanquecitos de gas con el cuento que es para ayudar a los pobres y aunque esto en parte sea una realidad, existen otros que no re quieren de esta ayuda y que sin embargo se aprovechan de ella. El transporte es otro de los sistemas beneficiados y se paga lo mismo que en tiempos que el salario mínimo era la mitad del que existe hoy día.

Por supuesto que estoy a favor de que exista una redistribución de la riqueza más justa. Eso sí, que no se interprete que debemos aceptar que los amantes del juega vivo se quieran esconder en el marco de una solidaridad que los debe excluir.

Los 120 para los 65 están bien intencionados. Pero, ¿podemos decir que todos los que reciben esta ayuda realmente la requieren o la merecen? O simplemente estamos promoviendo a la condición de parásitos a gente que por vergüenza ni siquiera deben aceptar este dinero.

Ojalá algún día llegue un gobierno que se llene de valor y no peque de cobarde a la hora de remediar estas deficiencias. Tan solo eso estoy demandando.

Euclides M. Corro R.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

*El autor es periodista