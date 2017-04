Arbitrariedad inadmisible

Escrito por Euclides M. Corro R. en 04 Abril 2017 . Publicado en Opinión



Con cierta preocupación he observado la cada vez más frecuente colocación de retenes policiales en los que únicamente detienen a motociclistas. Ignoro las razones para ello, pero es a todas luces ilegal mantener a estas personas detenidas por largas horas sin que exista una acusación formal en su contra.

Llevarlos en grupo a una estación policial sin explicar razones es violatorio a la Constitución que señala que ningún individuo puede ser detenido en contra de su voluntad a no ser que medie una acusación o acción formal de parte de una autoridad.

Escuchaba no hace mucho a un grupo de ciudadanos que explicaban lo anterior en base a experiencia sufrida. Uno de ellos, un empresario que conducía una moto de lujo, de las que se usan para paseo y no mensajería. Indicaba que cuando fue detenido mostró su licencia y demás documentación, sin embargo de nada valió ante la decisión del miembro de la policía del Tránsito. Como es lógico suponer, no solo llamó a su abogado, sino que igual contrató a un notario público para que levantara un acta al respecto. La detención ilegal se prolongó por más de cinco horas. Los altos oficiales se limitaron a señalar que ellos seguían instrucciones del presidente de la república y del director de la Policía. Quiero pensar que ambos no tenían la menor idea de lo que estaban diciendo.

Es decir, lo responsabilizaban de un delito tan grave como el de grabar ilegalmente llamadas telefónicas. Presumo que estos retenes contra los motociclistas nada tienen que ver con delito alguno, a no ser que se quiera poner orden entre muchos extranjeros que conducen motos sin el permiso correspondiente. * El autor es periodista.

Euclides Manuel Corro Rodríguez

