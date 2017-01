Antidemocráticos

Escrito por Eduardo Reyes Vargas en 10 Enero 2017 . Publicado en Opinión

En Panamá ha existido y quizás hoy en menor intensidad, la intolerancia a las ideas. Me refiero cuando pienso diferente a ti. En materia ideológica por años algunos se han dedicado a engañar y confundir a los ciudadanos carentes de educación política. Unos ó unas mas, y otros menos, calificaban de comunistas, ñangaras etc. a todo aquel que solo pregonaba la defensa de una democracia real, participativa y representativa.

El contexto nacional político partidista oscilaba entre los liberales, social demócratas, social cristianos y comunistas. Respetamos a cada uno de esos militantes. Sin embargo era doloroso como se acallaba ante la opinión pública a quienes sin ser marxistas, pregonaban la real democracia. Esa democracia justa para todos y no para pocos. No la farsa democrática.

Ello conllevó a detener proyectos sociales que beneficiaban a las mayorías sin afectar el capital privado. Tal ceguera pagada o no , evitó transformaciones en muchas áreas de nuestra sociedad. Avanzar por una real democracia era vendido como de origen “rojillo”. Algunos fueron instrumentos utilizados, sin darse cuenta. Hoy cavilan. El tiempo ha pasado. Hay una mejor convivencia mundial para todas las ideas.

Panamá no ha escapado a ello. Aún hay resabios nacionales y mundiales. El Papa Francisco y otros, víctima contemporánea de ello. Solo duele haber vivido esas épocas en que los antidemócratas verdaderos solo aspiraban a mantener un estatus quo para las minorías, a las que muchos de ellos ni siquiera pertenecían.

Lanzar un reclamo contra una injusta transgresión de gobiernos de USA, no a sus pueblos, los llevaba a producir inmediatamente un personaje estigmatizado con todos esos calificativos útiles para eliminarlos del contexto ciudadano y cualquiera opción política. Se mandaba al ostracismo.

Muchos no les intereso y avanzaron, sin importarles las voces agoreras de los anti demócratas. La reciente reacción de varios sectores de nuestra sociedad en contra del querer acallar parcial o permanentemente a La Estrella de Panamá y El Siglo, indica que defender la democracia y autodeterminación de una nación no es posesión exclusiva de los marxistas. Lo es de ciudadanos patriotas no importa su ideología. Las pérdidas de visas a USA la han sufrido quienes según ellos (USA) han violentado sus leyes sin necesariamente ser los afectados ni siquiera centroizquierdistas. Qué ironía.

Favor lean la actual Constitución, con sus debilidades, y díganme si realmente se cumple. De cumplirse en la mayoría de sus artículos todas esas tendencias ideológicas hubiesen fenecido hace décadas. Se ha conspirado contra el perfeccionamiento de una democracia auténtica para todos.

* El autor es médico.