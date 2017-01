¿Un problema de nunca acabar?

Escrito por Karoline Santana en 17 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Hasta cuándo tendremos que presenciar las discusiones y desacuerdos entre los organizadores de los carnavales de ciudad capital y del interior del país; será que por primera vez las autoridades se ponen serias y llevan la batuta de estas festividades y se preocupan más por no dejarnos mal ante el resto del mundo.

No ha comenzado el Carnaval del 2017 y las diferencias continúan, empezando por el alcalde de Las Tablas Noé Herrera, quien en pleno noticiero de un canal de televisión se puso a discutir con el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him, porque éste último aseguró a Metro Libre que si el alcalde no resuelve el problema de las tunas será él quien tomará las riendas.

Ante esto, Herrera le contestó que él no está facultado legalmente ni constitucionalmente para dirigir la junta de Carnaval, pues le corresponde a la ATP. El fin de semana se desataron los críticos y amantes de la música típica en redes sociales porque los hermanos Sandoval no aparecen en el listado para cantar en el Carnaval de la City; así lo dieron a conocer los monagrilleros en sus redes sociales, alegando que tienen 25 años participando de este evento.

Samy Sandoval expresó que quiere creer que para este año la ATP no tiene presupuesto. Todos estos problemas, a casi un mes y medio de la festividad, deja mucho que pensar. Esperemos que se controlen y que como años atrás se organice de la forma adecuada para que las familias puedan disfrutar sanamente sin temores a que hayan peleas entre las tunas.

*La autora es periodista de Metro Libre