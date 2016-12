Escrito por Redacción Web en 22 Diciembre 2016 . Publicado en Opinión

¿Que nos pasa?, porque a pesar de todos los avances tecnológicos e inventos que nacen con el propósito de facilitarnos la comunicación, es cuando menos hablamos con los que amamos y ni siquiera podemos mirarnos varios minutos a la cara. A pesar de todas las redes sociales y formas de mantenernos en contacto, ya no visitamos a nadie y la generación que estamos criando lo recibe como el mejor ejemplo.

¿Qué nos pasa?, porque mientras más acceso a información tenemos, desconocemos la verdad de lo que acontece a nuestro alrededor y preferimos creer la primera mentira que leemos o escuchamos. Que, a pesar de tener más herramientas educativas al alcance, nuestros hijos fracasan más en el sistema educativo. ¿Que nos pasa?, porque trabajamos tanto por darle lo mejor a nuestras familias y cuando creemos que lo tenemos, ya la hemos perdido. Que a pesar de ser lo que más amamos, le dedicamos el menor tiempo, ya ni a la mesa nos sentamos para cenar y dar gracias a Dios, cada uno come por su cuenta y donde sea. ¿Que nos pasa?, porque de pequeños nuestros padres nos corrigieron con vara y castigo, pero somos tan permisibles con nuestros hijos y cuando queremos arreglar el daño ya el muchacho está preso o muerto. ¿Que nos pasa? porque ya las parejas no cocinan juntos, no limpian juntos y comparten los quehaceres del hogar, sino que la pareja es solo para compartir la cama y ante cualquier problema cada uno por su lado, sin importar el impacto que en los hijos.

¿Qué nos pasa?, que desde hace tiempo vivimos aislados, no decimos buenos días, ni buenas noches a donde vamos, ni menos se lo exigimos a nuestros hijos. Los vecinos pasaron a la historia, solo son personas que viven en el mismo lugar que yo, lo vemos como chusmas, triste de dónde sacamos tanto orgullo que nos envenena. ¿Qué nos pasa?, porque somos los primeros en condenar el error o el pecado de otros y exigimos justicia, pero cuánto mentimos, jugamos al juega vivo y qué decir de lo que hacemos cuando creemos que nadie nos mira, violamos las normas y engañamos tanto como podamos. Sabiendo que el licor y el cigarrillo hacen daño y abusamos de su consumo.

¿Qué nos pasa?, porque a pesar que hay algo que nos habla a la conciencia seguimos ignorándolo como si nunca perderemos la vida. Pero aún hay esperanza, aún confío en una generación que vuelva su corazón a Dios, el único que nos puede llevar al camino del respeto, al trabajo honrado y al amor. Este es un tiempo propicio para reflexionar y decidir un mejor futuro para nosotros, la familia y Panamá

*El autor es periodista.