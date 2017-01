¿Nuevas “indulgencias”?

Escrito por Eduardo Reyes Vargas en 24 Enero 2017 . Publicado en Opinión

“En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal, sea luego de la muerte en el purgatorio. La indulgencia no es un sacramento como la penitencia. Puede ser concedida por el papa, los obispos y los cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes, o cumplan con otros rituales específicos”, WIKI. En el contexto de la corrupción mundial, en la que los coletazos han llegado a Panamá, es sorprendente un acuerdo entre nuestras autoridades y la famosa empresa brasileña.

El retornar sumas millonarias como lo están haciendo en otros países, mengua un mínimo, delitos cometidos y aceptados. Lo que nos preocupa a muchos panameños es si ese retorno de dinero se convertiría en una causal que aleja a los que han recibido el dinero por coimas ,en personas sujetas a “indulgencia”. ¿Hoy día quizás denominadas “Indulgencias de orden legal”? La iglesia católica en una época muy oscura fue criticada por el pago en dinero u otros bienes por otorgar indulgencia, sobre todo a pudientes. Si el dinero es retornado al erario público de todos los panameños y cuya ausencia limito nuestro desarrollo social, la figura podría ser que “ya no hay un delito en su totalidad”. ¿Será eso posible? Espero que por tranquilidad ciudadana no sea así. Me preocupa también que hoy la justicia mundial este aceptando arreglos con empresas a todas luces delincuentes, porque lo han confesado.

¿Será que se aplica? ¿Es mejor un arreglo que un mal pleito? No sé cuál será el camino de estos juicios por corrupción, pero esperemos que la justicia se imponga y no se fortalezca el hábito de que, “el delito paga”. Sugiero por la memoria transitoria del panameño, muchas veces distraída por sucesos superfluos, se publique cada semana: cuantos casos están en investigación, montos afectados del erario público, sanciones realizadas, dinero recuperado etc. de estos casos y otros de corrupción. De seguro que la empresa brasileña no es la única en estas andanzas. Solo que por razones geopolíticas le cayó la teja. Observatorio ciudadano se impone en una rutina diaria. Aún con fe. Buen día.

Eduardo A. Reyes Vargas

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

*El autor es médico