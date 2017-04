¿Los ejemplos de la juventud?

Escrito por Zulema Emanuel en 05 Abril 2017 . Publicado en Opinión

Ya parece una regla, reguesero que se respete debe haber sido encarcelado, detenido por portar un arma de fuego o estar vinculado con la delincuencia, salir con menores de edad, llevar droga, etc. Es irónico que los nuevos talentos de la música urbana les sigan los pasos a sus predecesores en las malas acciones.

Son pocos los que tienen un historial impecable, aun así, los jóvenes los consideran sus ídolos y hasta tienen la osadía de imitarlos. Lo peor, es que corean sus canciones con letras vulgares con la excusa de que retratan lo que se vive en los barrios. Sin importar que denigren a la mujer, inciten a la violencia, al bullying o reciten todas las poses del Kamasutra. No se puede negar que en algunos sitios la violencia es el pan de cada día. La pregunta es ¿por qué interpretan la misma basura? No sería mejor darle la vuelta e interpretar algo inspirador, que motive a los chicos a salir adelante, dejar atrás los vicios y convertirse en una persona influyente, o al menos, un mejor ejemplo para sus hijos. Sé que algunos dirán, si Nicky Jam pudo salir del hoyo y volver a ser famoso, los intérpretes panameños también pueden hacerlo, pero ese no es el caso. Considero que tienen que cambiar su mentalidad, en vez de pensar en conformarse con unos reales —para comprar zapatillas y ropa cara— deben mirar con luces largas; mejorar el léxico de sus temas y cambiar su actitud, aprender a hablar como gente decente, ya que como se expresan cantan. Por eso los boricuas y colombianos les robaron la magia de hacer buen reggae, se están llenando el bolsillo con la receta que se creó en Panamá y los de aquí siguen dando vueltas sin rumbo. *Autora es periodista de Metro Libre.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.