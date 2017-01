¿Cuándo se acabarán los huecos en las calles de Panamá?

Escrito por Delvin Castillo en 18 Enero 2017 . Publicado en Opinión

Es algo preocupante ver tanta deficiencia por porte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en la reparación de las vías en todo el país. Lo triste es escuchar que están trabajando, pero la ciudadanía percibe lo contrario. Cuando será que verdaderamente se pondrán a trabajar para que las quejas de las personas por lo menos se reduzcan.

Esta entidad lleva a cabo un programa denominado “Trabajando Por Tu Barrio”, pero muchos se preguntan dónde están los resultados, porque cada vez más los autos siguen sufriendo a causa de tantos huecos en las calles. Estos cráteres ocasionan en muchas ocasiones cantidades de accidentes y es lo que menos queremos que ocurra para no tener víctimas en las carreteras.

También cantidades de dinero es lo que tienen que invertir los conductores, porque sus carros sufren demasiado al caer tanto en los huecos y otras de las muchas preguntas que se hacen los ciudadanos es ¿Dónde está el ministro Ramón Arosemena y qué hace?

El parque automotriz de Panamá se sitúa por alrededor de 1,221,999 vehículos inscritos de acuerdo a la Dirección Nacional del Registro Único de Vehículos Motorizados de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Si nos ponemos a sacar cuenta de cuántos autos sufren daños en las carreteras de toda esta cantidad de vehículos registrados te aseguro que son la inmensa mayoría y esto representa una importante suma de dinero en cada conductor para reparación de los mismos.

Cada vez que realizo notas periodísticas sobre las calles en mal estado, no hay ninguna persona que me diga el ministro hace un buen trabajo, cuando será el día que escucharé una frase como esta. Siempre dicen la carpeta asfáltica que colocan no es de la mejor calidad, ya no se ni por donde dirigirme en la vía para no encontrarme con tantos huecos.

El mantenimiento de las vías es un trabajo que no debe parar, pues donde se arregla en una parte en otro lado se daña, ya que hay carreteras que han sido construidas desde hace años. Hoy se realizan ampliaciones como Santiago- David y Paso Canoa-Puerto Armuelles en Chiriquí, lo que es algo bueno para desplazarse mejor, pero deben ser construidas de la mejor calidad y concluir un buen trabajo.

*El autor es periodista