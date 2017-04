¿Cayucos hacen aguas?

Escrito por María Teresa Patiño Amor en 12 Abril 2017 . Publicado en Opinión

Por más de una década vi el auge que la Regata Océano a Océano ganaba. No obstante, este año la asistencia, participación, cobertura y patrocinio fueron bastante flojos.

Panamá es un país que mira al mar, de manera que los deportes acuáticos deberían ser más frecuentes y destacados como en otros países, que sacan ventaja de una afición convirtiéndola en atractivo turístico.

Los organizadores, el Club de Remos de Balboa han preservado la tradición nacida en los 50´s con “los zonians”, quienes se enamoraron de este medio de transporte utilizado por los indígenas.

La aventura de por sí atractiva, surca la vía interoceánica y cuenta con importantes patrocinadores, pero se necesitan más. Hay que alentar a aficionados locales e internacionales. Me comentaban, ¿será que este gobierno también ha afectado a los cayucos? Ojalá que no y más gente se sume y disfrute, una vez más, del paso por las esclusas. No hay razón para hacer aguas.

*Comunicadora social.