11 Enero 2017

Los que me conocen saben que soy una persona bastante positiva, agradecida de la vida y que no soy de escribir, pero no puedo evitar en ocasiones contagiarme de ese sentimiento de fastidio e impotencia que ahoga a nuestra sociedad. En especial al recibir mi comprobante de pago quincenal, y ver mis deducciones, en forma de impuestos, que supuestamente se utilizan para beneficio de mi querido Panamá.

La idea de estos tributos es que se destinen a financiar obras y proyectos, con la finalidad de asegurar la igualdad, la equidad y la redistribución de la riqueza, pero lastimosamente no estamos ni cerca de eso. Lo que me lleva a preguntarme; ¿Cuántas personas podrían hacer mejor uso de esas aportaciones para su bienestar y el de sus familias? Tal vez para pagar un seguro privado, mediante el cual reciban una atención digna y humanizada, conseguir medicamentos de calidad, o brindar una mejor educación a sus hijos, solo por mencionar algunos ejemplos.

Hoy se palpa, en diferentes estratos, un cansancio y desencanto al ver cómo pasan gobernantes tras gobernantes sin que haya un cambio real. Señores, entiendan que nunca vamos a superar eso con dádivas, con paternalismo, con salidas de emergencia improvisadas, que no resuelven las infinitas necesidades. Al contrario, año con año, todo empeora, porque las personas no cambian de actitud, aunque se le regalen cosas. Se incentiva el crecimiento de un segmento de población que cree merecerlo todo y el gobierno debe resolverle siempre.

Los resultados de cada 5 años, al celebrarse las elecciones, se fundamentan en el uso de nuestros dineros para seguir cultivando esta insana práctica. Los políticos siguen alimentando una especie parasitaria con tal de alcanzar el poder. Lo correcto es sacar a las personas de la marginación social, con educación, y evolucionen hacia mejores condiciones.

Siento vergüenza cuando elegimos seudo líderes incapaces de cumplir sus promesas de campaña. Siento vergüenza de ver tanto escándalo donde se involucra a empresarios, políticos y autoridades. Siento vergüenza de cómo se juega con la dignidad del pueblo, un ejemplo, el caso de la venta de los jamones, que contrasta con la necesidad de la población y da cuenta de la mala planificación.

Este nuevo año, que el juega vivo no siga aguantando que el gobierno y/o aspirantes a gobernar nos engañen con falsas promesas o compren con dádivas. Como dice el presidente, puede ser un problema de percepción. Esta es la mía, ¿Cuál es la tuya?

Alejandro Hernández Patiño

*El autor es ingeniero industrial.