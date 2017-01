Vicepresidenta y Canciller presenta Memoria a la Asamblea Nacional

Escrito por Redacción Web en 31 Enero 2017 . Publicado en Nacionales

La Vicepresidenta y Canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado presentó ante la Asamblea Nacional, la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores 2015-2016, con logros como el acuerdo para la línea 3 del Metro, la construcción de canchas deportivas en Panamá Oeste, la cooperación para proyectos de la agenda social y sanidad básica; así como la promoción de las inversiones y el turismo con el establecimiento de vuelos directos entre Panamá y deversas ciudades del mundo.

En el ámbito multilateral, la elección de Panamá como Presidencia Pro-Témpore de la Comisión Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Personas; la asistencia humanitaria brindada a distintos países víctimas de desastres naturales; el aporte para resolver la crisis de migrantes, el cumplimiento de compromisos internacionales relativos a los Derechos Humanos (sede del 159° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); con la transparencia y contra la corrupción (sede de la Conferencia Internacional Anti-Corrupción) y la consecución de la sede de la Jornada Mundial de la Juventud 2019.

A nivel interno, resalta la implementación del sistema de cuenta única consular, la homologación de las tarifas de los servicios y trámites consulares; el sistema de registro y trámite automatizado en la legalización y autenticación de documentos. Además de la profesionalización de la Carrera Diplomática y Consular mediante el ingreso por Concurso Público de 27 nuevos Terceros Secretarios; el ascenso mediante concurso de 12 funcionarios y la incorporación por Concurso de Mérito de 9 funcionarios con más de diez años de trayectoria.

Finalmente, se refiere al desarrollo y fortalecimiento de la plataforma financiera y de servicios internacionales con la exclusión del país de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el tránsito a la Fase II del proceso de revisión paritaria de la OCDE, la implementación de los Common Reporting Standard (“CRS”), promovidos por el Foro Global de la OCDE como nuevo estándar internacional en materia de cooperación fiscal; la firma de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal; el Acuerdo Intergubernamental que implementa FATCA, con el Gobierno de Estados Unidos, entre otras acciones.

