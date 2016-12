Varela sobre caso Odebrecht: "Los más importante es asegurar los empleos de los panameños"

Escrito por Manuel Delgado en 27 Diciembre 2016 . Publicado en Nacionales

"Lo más importante es asegurar que los panameños estén tranquilos con sus empleos", fueron las palabras del presidente de la república, Juan Carlos Varela en relación al caso de corrupción en países latinoamericanos que envuelve a la empresa constructora Odebrecht por “coimas”.

El mandatario indicó que este es uno de los tres puntos que se tocarán la tarde de este 27 de diciembre, durante una reunión con los ministros en la presidencia y en donde también tratarán la situación que atraviesa la Caja de Seguro Social y algunas metas para el 2017, informó Varela este martes durante la entrega del proyecto habitacional "Good Year" en Santa Ana.

El Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, también se refirió al tema Odebrecht. "Legalmente yo tengo que actuar en base a lo que la ley me permite hacer. Si Odebrecht como empresa no está deshabilitada yo no puedo evitar que ellos participen de las licitaciones, si ellos llegan a ser inhabitados, eso será lo que corresponda".

El Ministerio de Vivienda contrató a un consorcio conformado por Odebrecht y Constructora Urbana para llevar a cabo el plan de Renovación Urbana de Colón. "La obra lleva un desenvolvimiento normal. Este es un proyecto que paga por avance de obra, hemos pagado exactamente lo mismo que se ha avanzado", aclaró Etchelecu en relación a este proyecto.

El funcionario agregó que la participación de Odebrecht no pondrá el proyecto en peligro. "En ese tema no hay nada que preocuparse, Renovación Urbana de Colón no va a estar en peligro", puntualizó.

El alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón declaró que la licitación que realizó el municipio junto a la constructora brasileña fue totalmente transparente. "Nosotros respondemos por la licitación que hicimos en donde no hay ningún sobrecosto", dijo el alcalde capitalino.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló recientemente que la constructora Odebrecht, obtuvo contratos por medio del pago de coimas millonarias en diferentes países latinoamericanos, incluyendo a Panamá.