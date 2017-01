Varela pide agilidad en casos de corrupción y promete reestructuración

Escrito por Reinelda Álvarez en 03 Enero 2017 . Publicado en Nacionales



Con un discurso optimista sobre los resultados de su gestión, el presidente Juan Carlos Varela le reiteró a las autoridades de justicia que lleven a juicio y condenen a los exfuncionarios, empresarios y particulares que se les pruebe que su involucramiento en casos de corrupción cometidos durante la pasada administración.

Del mismo modo, Varela anunció un nuevo plan de reestructuración en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para hacer más eficiente la entidad.

En su discurso a la Nación en el segundo periodo de la tercera legislatura el mandatario enumeró los logros de su gobierno.

“En total tenemos 864 proyectos en ejecución durante mi administración por un valor de 10.4 billones. También le puedo informar que 202 proyectos que se recibieron en riesgo del pasado Gobierno, todos han sido reactivados y serán culminados, con excepción de la Ciudad de las Artes y la Ciudades Deportivas de las provincias de Colón y Chiriquí que han presentado mayores complicaciones”, aseveró el mandatario. Además, Varela dijo que propondrá para el IDAAN, a partir del 1 de marzo, reforzar la gerencia administrativa a través de una empresa asesora, la creación de una unidad especial de construcción en la institución cuya gestión será respaldada por la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública y dotar a la entidad de una nueva estructura legal y operativa.

En tanto, el mandatario reconoció que “el 2016 fue un año difícil en el que vivimos situaciones complicadas que evidenciaron vulnerabilidades en el sistema legal, financiero y actos de corrupción”.

Sin embargo, las reacciones al discurso del mandatario surgieron. A juicio del secretario general del opositor Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, “parece un discurso de campaña en vez de estar enfocado en las cosas reales, en ejecuciones con obras concretas que se hayan podido lograr”.

Según Roux, “la gestión de Varela ha decepcionado y ha fracasado, no hay seguridad, no hay medicinas, no se le paga a tiempo a los maestros, el transporte sigue pésimo y los tranques que se viven a todas horas. Si Varela no acepta sus errores no los puede corregir y eso solamente sigue perjudicando al pueblo. Hoy se confirmó que Varela se la pasa prometiendo y no hace nada”.

En tanto, el abogado Ernesto Cedeño, dijo que el presidente “no ha dado esperanza de cambio de las cosas que ahorita mismo existen y le faltó más evidencia cuando dijo que las cosas que se han hecho se ajustan a la transparencia”.

‘Plan Panamá’

Según Varela, el Gabinete Social tomó la decisión de lanzar el proyecto ‘El país de todos cero pobreza’ integrar la acción combinada de las obras de Techos De Esperanza, 100-Cero y otros proyectos.

