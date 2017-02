Taxis pierden batalla frente a aplicaciones

Escrito por Delvin Castillo en 09 Febrero 2017 . Publicado en Nacionales



El sentir de los ciudadanos persiste en que los taxistas continúan con malas prácticas, mientras servicios privados de transporte se ganan al mercado. Al parecer los operativos de control de la Autoridad de Tránsito no han frenado irregularidades en algunas unidades del servicio de transporte selectivo, entre ellas manejo desordenado, el llamado “no voy”, la tarifa sin control, desacato, la vestimenta del conductor y la incomodidad, etcétera.

Por otro lado, el servicio Uber comenta que su crecimiento continúa y ya son más de 3,000 sus socioconductores. Otros servicios que se han sumado a la tarea de transporte son Cabify, TuChofer y Tllevo.

Danilo medina, vocero del Sindicato de Conductores de Taxis Pequeños de Panamá (Sincotape), dijo que no se oponen a la tecnología, por lo que consideran que el Gobierno debería instruirlos en hacer una plataforma y luego ellos aportar un 20% al Estado de la carrera que conseguirían. Con respecto a decidir no llevar a un pasajero, indicó que se da, porque hay lugares peligrosos donde prefieren no exponer sus vidas. Félix Barrios, director nacional de Transporte Terrestre de la ATTT, opinó que es evidente que al no prestar un buen servicio las personas busquen mejores alternativas, pues se debe ofrecer un trato óptimo, buena vestimenta y apegarse al cobro de las tarifas.

Uber

Es una plataforma que continúa ganando terreno, actualmente sus cobros son en efectivo y por tarjeta de crédito y tiene más de dos años de operar en Panamá. Aseguran que han tenido muy buena aceptación por parte de los usuarios que a diario utilizan este sistema. Uber fue fundada en San Francisco (Estados Unidos).

Cabify

Es la plataforma que conecta conductores y pasajeros para servicios de transporte por trayecto. Estiman que a finales de 2016, el uso de esta plataforma contribuyó a reducir en 10% el tráfico en ciudad de Panamá. Su cobro es por tarjeta de crédito. Cabify es establecida en España en 2011 y llegó al país en junio de 2016.

TuChofer

El lanzamiento oficial de esta aplicación se realizó en febrero de 2014 y este sistema tenológico calcula el monto de la tarifa en base a la distancia recorrida y el tiempo del trayecto. El pago puede ser efectuado por medio de tarjeta de crédito o efectivo. Mantienen rastreo GPS a través de los celulares y en cada auto de su flota.

Tllevo

Empezó a funcionar el 15 de noviembre de 2015. La aplicación fue adaptada a las necesidades del mercado local que permite solicitar instantáneamente el servicio de transporte, realizar reservaciones en horarios y lugares específicos y que incluye el efectivo como un método de pago adicional al de las tarjetas de crédito.

