Roy: "Mis empresas no le han facturado ningún centavo al estado"

24 Enero 2017

Roberto Roy, presidente del Metro de Panamá S.A, negó a Telemetro que las empresas del Grupo RM, de las cuales es fundador, facturen al Gobierno Nacional.

Roy señaló haber dado órdenes a sus empresas de no participar y no facturarle al Gobierno desde no nombramiento con el Metro de Panamá en 2009.

"En los siete años y medio que tengo aquí mis empresas no le han facturado ningún centavo al estado", dijo el ingeniero.

El funcionario aclaró que la empresa Plastimetal no es de su propiedad y solo tiene acciones minoritarias. Roy agregó que los dueño de esta compañía son los que están al frente de esta.